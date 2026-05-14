Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Korrektur von Titeln aus der Rüstungsindustrie und verbundenen Branchen hat sich zuletzt verstärkt. Ein vermeintlich bevorstehendes Ende des Ukraine-Kriegs und gedämpftere Erwartungen für das mittelfristige Wachstum stehen im Raum. Nach Einschätzung vieler Analysten bieten sich nun jedoch wieder gute Kaufgelegenheiten für Rheinmetall & Co. Die strukturellen Treiber wie steigende Verteidigungsbudgets, geopolitische Spannungen und volle Auftragsbücher bleiben intakt. Ein Spezialwert ist Antimony Resources. Die Kanadier verfügen über das hochgradigste Vorkommen des kritischen Rohstoffs in Nordamerika. Antimon ist Schlüsselrohstoff für Munition, Elektronik und Rüstung. Die Bedeutung steigt enorm vor dem Hintergrund knapper globaler Verfügbarkeit und fragiler Lieferketten. In ihrer neuesten Studie bescheinigen die Analysten von GBC den Anteilsscheinen ein Kursziel von 3 CAD. Nach dem jüngsten Rücksetzer können Anleger die Aktie bei aktuell 0,61 CAD einsammeln - ein riesiges Potenzial!Den vollständigen Artikel lesen ...
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