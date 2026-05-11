NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Ergebnisse und der Jahresausblick des Düngemittelkonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Angelina Glazova am Montag in ihrer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für das laufende zweite Jahresviertel halte das Management für "erreichbar"./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KSAG888
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:55 / BST
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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