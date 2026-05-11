Unterföhring (ots) -11. Mai 2026. Das Spielfeld: Ein riesiger Wald, aufgeteilt in zwölf Sektoren. Die Spieler: Acht Realitystars - vier Jäger und vier Gejagte. Das Ziel: Fangen - oder nicht gefangen werden, denn für einen Jäger ist die Show noch am selben Abend vorbei. "Das gibt mir einfach nur Panem-Vibes", sagt "The Hunt"-Teilnehmer Aaron Königs, als der Spielleiter die Regeln der neuen ProSieben-Reality verliest. Start von "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" ist am Dienstag, 12. Mai 2026, um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und Joyn.Was genau gibt Aaron Königs Panem-Vibes? "Die ganze Atmosphäre schrie nach,Die Tribute von Panem'. Die Ausrüstung und das gegenseitige Auflauern zum Beispiel". Auch bei Mallorca-Auswanderin Caro Robens wirkt diese Atmosphäre nach: "Dieser riesige Wald, die Garderobe, der Kreis des Schicksals, der Herr der Jagd. Tatsächlich fühlte ich mich wie bei 'Die Tribute von Panem'." Für 47-Jährige wurden die Dreharbeiten zur echten Mutprobe: "Ich bin bei,The Hunt' über mich hinausgewachsen. Davor hätte ich mir niemals ausmalen können, in einem Wald zwischen Zecken, Spinnen, Käfern und Schlangen ruhig zu bleiben."Diese Promis sind bei "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" dabei:- Serkan Yavuz("The Power", "Kampf der Realitystars")- Caro Robens("Goodbye Deutschland", "Das Sommerhaus der Stars")- Cecilia Asoro ("Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy")- Max Bornmann ("Are you the One?", "Forsthaus Rampensau Germany")- Gloria Schwesinger ("The 50", "Das Sommerhaus der Stars")- Maurice Dwizak ("Promis unter Palmen", "The 50")- Aaron Königs ("Good Luck Guys", "The Power")- Valentina Principessa ("The Biggest Loser", "Good Luck Guys")Als Nachrücker kommen:- Sandra Sicora ("Match My Ex!", "Der Promihof")- Jochen Horst (" Alarm für Cobra 11", "Promi Big Brother")Ausführliche Interviews mit dem Cast finden Sie auf unserer Presseseite (https://www.picdrop.com/joyn/TheHunt).Die Reality-Competition "The Hunt" wurde innerhalb der Seven.One Studios von Redseven Entertainment entwickelt und sowohl für den britischen Sender Channel 4 (Produktion: CPL Productions und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) als auch für ProSieben und Joyn (Produktion: Redseven Entertainment und Motion Entertainment, eine WPP Media Company) adaptiert. Die UK-Version "The Hunt: Prey vs Predator" startete am 22. März auf Channel 4."The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" - acht Folgen ab Dienstag, 12. Mai 2026, um 22:35 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn in DoppelfolgenPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6272529