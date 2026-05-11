Das zweite Quartal zeigte eine klare Beschleunigung nach einem schwächeren ersten Quartal, mit einem Umsatz von 624 Mio. EUR, was einem Anstieg von 22 % im Jahresvergleich entspricht und deutlich über unserer Schätzung von 555 Mio. EUR liegt. Die bereinigte EBIT-Marge entsprach mit 5,4 % den Erwartungen, während der Auftragseingang von 2,5 Mrd. EUR unsere Erwartungen erheblich übertraf, angetrieben durch die norwegischen U-Boote 212CD und Aufträge für Atlas-Torpedos. Der Auftragsbestand übersteigt nun 20 Mrd. EUR und bietet damit eine Umsatzdeckung von ~ acht Jahren. Die Margen im U-Boot-Segment verbesserten sich deutlich, da der Legacy-Drag nachlässt, Atlas bleibt ein qualitativ hochwertiges Wachstums- und Margen-Asset, und die schwächere Marge der Surface Vessels war größtenteils optisch bedingt. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt intakt. TKMS ist gut positioniert für die kommenden Jahrzehnte in einem volatilen Verteidigungssektor, in dem wir steigende Risiken bei den Wettbewerbern sehen. KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von 125,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
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