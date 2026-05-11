Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Intershop Holding AG vom 08.05.2026:Die Intershop Holding AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe von CHF 125 Millionen mit einem Coupon von 1.2175 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung des am 29. Juni 2026 fälligen Green Bonds, zur teilweisen Refinanzierung des Erwerbs des Gewerbe- und Industrieareals "The Valley und Motorworld Manufaktur Region Zürich" in Kemptthal (ZH) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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