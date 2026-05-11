Zum Zeitpunkt unseres ersten Tipps notierte die Aktie von Krystal Biotech bei nicht mal 88 US$. Drei Jahre später kostet sie bereits über 300 US$. Das Biotechunternehmen profitiert zunehmend von einer ungewöhnlichen Technologieplattform, die ihm bereits hohe Margen und stark steigende Umsätze beschert. Gleichzeitig könnte die Pipeline in den kommenden Jahren deutlich größere Märkte erschließen als das bisherige Kerngeschäft. VYJUVEK liefert Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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