NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden/Unfall-Geschäft hätten merklich enttäuscht./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008402215
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008402215
© 2026 dpa-AFX-Analyser