Wien (www.fondscheck.de) - Martin Rink und Benjamin Ertler verlassen BNP Paribas Asset Management Ende Juni, so die Experten von "FONDS professionell".Beide hätten zuletzt von Frankfurt aus als Senior Sales Manager im Bereich "ETFs & Index Solutions" für den französischen Asset Manager gearbeitet."Wir sind auf der Suche nach ihren Nachfolgern, können hierzu aber noch nichts kommunizieren", habe ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt. Wohin es Rink und Ertler ziehe, sei noch nicht bekannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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