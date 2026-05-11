Goldminen vor dem Ausbruch? Diese Margen hätten Minen früher nur geträumt

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Der Goldpreis hält sich stabil auf hohem Niveau. China greift weiter zu. Und viele Minenaktien wirken noch immer, als hätten sie den Startschuss verpasst. Doch das könnte sich ändern: Wenn Zentralbanken Gold vom Markt nehmen, Margen steigen und Entwickler in den Cashflow kommen, kann aus Nachzüglern plötzlich Tempo werden. Der Minensektor steht wieder vor der Tür. Jetzt klopft er lauter.
Der Goldpreis hält sich stabil auf hohem Niveau. China greift weiter zu. Und viele Minenaktien wirken noch immer, als hätten sie den Startschuss verpasst. Doch das könnte sich ändern: Wenn Zentralbanken Gold vom Markt nehmen, Margen steigen und Entwickler in den Cashflow kommen, kann aus Nachzüglern plötzlich Tempo werden. Der Minensektor steht wieder vor der Tür. Jetzt klopft er lauter.
Der Markt entdeckt Goldminen neu
Goldminenaktien rücken wieder stärker in den Fokus. Nach Einschätzung von Otavio "Tavi" Costa, Gründer und CEO von Crescat Capital, haben Bergbauaktien am 6. Mai einen frühen Ausbruch gezeigt.
Entscheidend ist für ihn das Verhältnis von Goldminenaktien zum Goldpreis. Dieses Verhältnis liegt laut Costa weiter auf historisch niedrigen Niveaus. Der Goldpreis ist bereits stark gestiegen.
Viele Produzentenaktien haben diese Bewegung aber noch nicht vollständig nachvollzogen. Genau hier sieht Costa verborgenes Potenzial.
Denn der Markt bewertet viele Minengesellschaften noch immer vorsichtig. Gleichzeitig steigen ihre Gewinnspannen deutlich. Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnte der Sektor vor einer Neubewertung stehen. Der nächste Blick gilt deshalb der Frage, warum Minenaktien oft stärker reagieren als Gold selbst.
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