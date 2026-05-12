Fläche mehr als verdoppelt: Gold-Developer wittert größere Chance

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Sonoro Gold meldet einen weiteren Expansionsschritt beim Goldprojekt Cerro Caliche im Bundesstaat Sonora. Das Unternehmen habe über seine Tochtergesellschaft Minera Mar de Plata Vereinbarungen für zusätzliche Mineralkonzessionen unterzeichnet. Dadurch solle die Projektfläche auf 9.001 Hektar steigen, ergänzt um weitere 454 Hektar bei Ausübung einer Option.

Sonoro Gold meldet einen weiteren Expansionsschritt beim Goldprojekt Cerro Caliche im Bundesstaat Sonora. Das Unternehmen habe über seine Tochtergesellschaft Minera Mar de Plata Vereinbarungen für zusätzliche Mineralkonzessionen unterzeichnet. Dadurch solle die Projektfläche auf 9.001 Hektar steigen, ergänzt um weitere 454 Hektar bei Ausübung einer Option.

Neue Konzessionen für Cerro Caliche

Minera Mar de Plata habe drei verbindliche LOI (Letters of Intent, Absichtserklärungen) abgeschlossen. Zwei LOI beträfen den geplanten Erwerb von 100 Prozent an 24 Mineralkonzessionen mit zusammen 5.025,21 Hektar. Dafür solle die Tochtergesellschaft 6,0 Millionen US-Dollar über 20 Monate zahlen und ausstehende Konzessionsgebühren von rund 990.000 US-Dollar übernehmen.



Eine dritte LOI sichere dem Unternehmen die Option auf bis zu 51 Prozent an fünf weiteren Konzessionen mit 453,91 Hektar. Dafür müsste Sonoro nach eigenen Angaben innerhalb von vier Jahren bis zu 9,0 Millionen US-Dollar in Exploration investieren. Die Vereinbarungen sähen laut Unternehmen weder die Ausgabe von Aktien noch eine Royalty (Förderabgabe) vor.