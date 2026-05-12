Gold-Prognose 6.300 Dollar: J.P. Morgan sieht gewaltigen Umbruch

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6.000 Dollar je Unze Gold? Was nach Ausnahme klingt, könnte laut J.P. Morgan Realität werden. Für Minenaktien wäre das nicht nur Rückenwind, sondern möglicherweise der Beginn einer kompletten Neubewertung.

6.000 Dollar je Unze Gold? Was nach Ausnahme klingt, könnte laut J.P. Morgan Realität werden. Für Minenaktien wäre das nicht nur Rückenwind, sondern möglicherweise der Beginn einer kompletten Neubewertung.

Goldpreis nimmt 6.000 Dollar ins Visier

Gold könnte nach Einschätzung von J.P. Morgan Private Bank vor einer weiteren starken Aufwärtsphase stehen. Die Bank prognostiziert für 2026 einen Goldpreis zwischen 6.000 und 6.300 US-Dollar je Unze. Hintergrund sei eine außergewöhnliche Rally: Seit Ende 2023 habe sich der Goldpreis mehr als verdoppelt, 2025 sei Gold mit rund 65 Prozent Wertzuwachs stärker gestiegen als wichtige Aktienindizes. Zwischenzeitliche Rückgänge wären aus Sicht der Analysten dennoch möglich. Gold bleibe ein Markt mit starken Schwankungen. Langfristig sehe J.P. Morgan Private Bank jedoch weiteres Aufwärtspotenzial, weil mehrere große Trends gleichzeitig unterstützend wirken könnten.

Zentralbanken beflügeln den Goldmarkt

Besonders wichtig bleibt die starke Nachfrage der Zentralbanken. Laut J.P. Morgan hätten diese ihre Goldkäufe seit 2022 deutlich erhöht. Vor allem Schwellenländer könnten ihre Reserven weiter ausbauen, da sie im Vergleich zu Industrieländern bislang deutlich geringere Goldanteile hielten. Als Gründe nennt die Bank geopolitische Unsicherheit, Inflationsschutz und den Wunsch nach geringerer Abhängigkeit vom US-Dollar. Auch Privatanleger könnten stärker in den Markt zurückkehren, wenn fallende Zinsen Bargeldanlagen weniger attraktiv machten. Davon könnten Goldproduzenten und Explorationsunternehmen profitieren. Bereits auf dem aktuellen Preisniveau sind die Margen vieler Produzenten hoch; sollte Gold langfristig tatsächlich in Richtung 6.000 bis 6.300 US-Dollar je Unze steigen, könnte sich dieser Effekt noch deutlich verstärken.

Höhere Preise verändern die Rechnung

Am Beispiel von Sonoro Gold wird sichtbar, warum ein steigender Goldpreis für Entwicklerprojekte so wichtig sein könnte. Während J.P. Morgan Private Bank langfristig einen Goldpreis von 6.000 bis 6.300 US-Dollar je Unze prognostiziert, zeigt bereits die aktuelle Studie zu Cerro Caliche einen deutlichen Hebel. Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze nennt Sonoro einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 224 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite von etwa 50 Prozent.



Noch stärker fällt der Effekt bei höheren Preisen aus. Bei 4.200 US-Dollar je Unze steigt der Nachsteuer-Kapitalwert laut Sensitivitätsanalyse auf 344 Millionen US-Dollar, die interne Rendite auf 68 Prozent. Im damaligen Spot-Szenario von 5.186 US-Dollar je Unze läge der Nachsteuer-Kapitalwert sogar bei 525 Millionen US-Dollar, die interne Rendite bei 91 Prozent. Das zeigt: Je höher der Goldpreis, desto stärker könnten fortgeschrittene Projekte wie Cerro Caliche wirtschaftlich an Bedeutung gewinnen.