EQS-News: GFT Technologies SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GFT Technologies SE
|Schelmenwasenstr. 34
|70567 Stuttgart
|Deutschland
|E-Mail:
|investorrelations@gft.com
|Internet:
|https://www.gft.de/hv
|ISIN:
|DE0005800601
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2325304 11.05.2026 CET/CEST