TKMS präsentierte heute die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026 vor. Einmal mehr wusste der Rüstungskonzern mit den Daten zu gefallen, doch ebenso einmal mehr sprang der Funke nicht über. Die aktuelle Situation bzw. Reaktion erinnert an die Q1-Daten-Veröffentlichung im Februar dieses Jahres.TKMS nach Zahlen - Und die nächste Rüstungsaktie kippt nach unten Schauen wir uns das Zahlenwerk einmal im Detail an und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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