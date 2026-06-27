TKMS Aktie feiert, Rheinmetall schwächelt. Der Rüstungssektor bebt: Während die Aktionäre von Rheinmetall nach einem plötzlichen politischen Paukenschlag der Bundesregierung in Schockstarre verharren und panisch ihre Papiere auf den Markt werfen und so eine Chance schaffen, festigt ein anderer deutscher Traditionskonzern seine Vormachtstellung. Die ThyssenKrupp-Tochter TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) schlägt den Marinen-Newcomer Rheinmetall im Machtpoker vernichtend und untermauert eindrucksvoll ihren Status als unangefochtener nationaler Champion der Meere. Dabei zeigen die neuesten Entwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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