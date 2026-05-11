DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

München (pta000/11.05.2026/16:34 UTC+2)

Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 10. Mai 2026 wurden insgesamt Stück 795.065 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben. dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 04.05.2026 XETRA 88.694 180,6775 CBOE DXE 58.831 180,4450 Aquis Exchange 10.389 180,5581 Turquoise Europe 6.434 180,4947 Summe 164.348 180,5796 05.05.2026 XETRA 91.780 181,2931 CBOE DXE 53.391 181,2820 Aquis Exchange 8.289 181,0303 Turquoise Europe 5.778 181,2720 Summe 159.238 181,2750 06.05.2026 XETRA 88.044 185,6886 CBOE DXE 52.547 185,6568 Aquis Exchange 7.914 185,6726 Turquoise Europe 4.890 185,6015 Summe 153.395 185,6741 07.05.2026 XETRA 88.506 184,6627 CBOE DXE 52.622 184,9859 Aquis Exchange 9.638 184,1861 Turquoise Europe 5.495 184,9373 Summe 156.261 184,7518 08.05.2026 XETRA 89.516 179,0157 CBOE DXE 57.099 178,9877 Aquis Exchange 9.705 179,0333 Turquoise Europe 5.503 179,0323 Summe 161.823 179,0074

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 10. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 11.616.675 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 11, 2026 10:34 ET (14:34 GMT)