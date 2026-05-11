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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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11.05.26 | 17:35
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Dow Jones News
11.05.2026 17:09 Uhr
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(2)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

München (pta000/11.05.2026/16:34 UTC+2)

Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 10. Mai 2026 wurden insgesamt Stück 795.065 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben. dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
04.05.2026  XETRA      88.694            180,6775 
       CBOE DXE     58.831            180,4450 
       Aquis Exchange  10.389            180,5581 
       Turquoise Europe 6.434             180,4947 
       Summe      164.348            180,5796 
05.05.2026  XETRA      91.780            181,2931 
       CBOE DXE     53.391            181,2820 
       Aquis Exchange  8.289             181,0303 
       Turquoise Europe 5.778             181,2720 
       Summe      159.238            181,2750 
06.05.2026  XETRA      88.044            185,6886 
       CBOE DXE     52.547            185,6568 
       Aquis Exchange  7.914             185,6726 
       Turquoise Europe 4.890             185,6015 
       Summe      153.395            185,6741 
07.05.2026  XETRA      88.506            184,6627 
       CBOE DXE     52.622            184,9859 
       Aquis Exchange  9.638             184,1861 
       Turquoise Europe 5.495             184,9373 
       Summe      156.261            184,7518 
08.05.2026  XETRA      89.516            179,0157 
       CBOE DXE     57.099            178,9877 
       Aquis Exchange  9.705             179,0333 
       Turquoise Europe 5.503             179,0323 
       Summe      161.823            179,0074

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 10. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 11.616.675 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778510040964 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 10:34 ET (14:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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