GESCO hat in den letzten Jahren wegen der mehrjährigen konjunkturellen Talsohle in Deutschland eine kräftige Gewinnerosion erlebt, im Jahr 2024 lag der Nettoüberschuss nur noch bei 4,4 Mio. Euro. Nach einem Portfolioumbau könnte die letzte Finanzperiode, in der der Überschuss bereits auf knapp 10 Mio. Euro gesteigert werden konnte, aber die Trendwende darstellen.

Das Management arbeitet mit einem umfassenden Optimierungsprogramm daran, die Prozesse in der gesamten Gruppe zu standardisieren und zu verbessern. Das soll in 2026 schon zu deutlichen Fortschritten führen. Hinzu kommen möglicherweise ab dem zweiten Halbjahr auch wieder etwas positivere Impulse aus dem Umfeld, falls sich die geopolitische Lage nicht weiter verschärft, sondern entspannt. Doch selbst auf Basis vorsichtiger Wachstumsannahmen für die deutsche Wirtschaft hat sich GESCO für das laufende Jahr einen Nettoüberschuss von 15 bis 20 Mio. Euro vorgenommen.

An der Börse hat das noch keine große Resonanz gefunden, die Aktie bewegt sich weiterhin auf recht niedrigem Niveau. Das könnte sich aber ändern, falls die Zahlen in die prognostizierte Richtung zeigen. Bei den Quartalszahlen, die das Unternehmen übermorgen vorstellt, dürfte daher besonders die Gewinnentwicklung im Fokus stehen. Es wird spannend (aktien-globlal.de, erstellt 11.05.26, 16:42 Uhr, veröffentlicht 11.05.26, 16:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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