Die Siemens-Aktie hat den Abverkauf im Februar und März bestens verkraftet und notiert bereits wieder in Schlagdistanz zum Rekordhoch bei 275,75 Euro. Neue Impulse könnte es bereits diese Woche geben, wenn der Technologiekonzern am Mittwoch, 13. Mai, seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (per Ende März) vorlegt. Das war zuletzt bei Siemens los.Bei Siemens laufen die Geschäfte derzeit gut. Im ersten Quartal profitierte das Unternehmen von starken Zuwächsen im Digitalgeschäft, bei Smart Infrastructure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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