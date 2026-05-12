Während für Biotech-Investoren über Jahrzehnte hinweg das Dogma galt, dass nur die Entdeckung eines völlig neuen Moleküls den Weg zu einem Milliarden-Exit ebnen kann, zeigt die Realität des Marktes aktuell ein weitaus differenzierteres Bild. Kluge Anleger und Branchenanalysten erkennen zunehmend, dass der wahre Flaschenhals der modernen Medizin nicht der Mangel an neuen Wirkstoffen ist. Vielmehr verschiebt sich der strategische Fokus hin zur Bioverfügbarkeit, zur Präzision der Verabreichung und zur konsequenten Steigerung der Patienten-Compliance. Diesen Wandel treibt das Patent Cliff, also das nahende Auslaufen von Patenten, das bis 2030 Medikamente mit einem jährlichen Spitzenumsatz von insgesamt mehreren hundert Milliarden USD bedroht. Wir beleuchten den Markt und zeigen Chancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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