Drei Goldvorkommen, eine einzige Aufbereitung und eine Logistik, die so simpel ist, dass sie fast banal wirkt. Genau das macht das kanadische Entwicklungsunternehmen Lahontan Gold mit seinen Projekten in Nevada derzeit zu einem interessanten Fall für Anleger, die auf den nächsten Produktionsanlauf wetten wollen. Während andere Projekte an fehlender Infrastruktur oder komplizierten Genehmigungen scheitern, setzt dieser Betreiber auf eine alte Mine mit Vergangenheit, ein Satellit-Projekt direkt um die Ecke und auf Halden, die andere für wertlos hielten. Die Rechnung ist einfach. Die Umsetzung scheint durchdacht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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