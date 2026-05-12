Die Kriege dieses Jahrzehnts haben die militärische Landschaft nachhaltig verändert. Mittelmächte wie der Iran bieten dank überlegener, günstiger und effizienter Drohnen- und Raketentechnologie Supermächten wie den USA die Stirn. Ebenso tut es die kleine Ukraine in Osteuropa, die nun schon mehr als vier Jahre lang den Angriffen des Gegners Russland standhält und dank Drohnenabwehr und -angriffen nicht wie erwartet eingebrochen ist. Armeen wie die Bundeswehr, Nato-Mitglieder oder selbst der Riese USA müssen mit Blick auf die Entwicklungen umdenken. Drohnen scheinen offenbar eine günstige und effiziente Waffe zu sein, die sogar Weltmächte ins Wanken bringt. Ob in der Zukunft überhaupt noch Panzer oder Kriegsschiffe in den heutigen Mengen benötigt werden, wird offen angezweifelt. Volatus Aerospace hat sich im Zukunftsmarkt der Drohnentechnologie in eine starke Ausgangsposition geschoben. Als kanadisches Unternehmen hat man praktisch Zugang zu allen NATO-Partnern und natürlich der eigenen Armee. Dazu kommt eine starke Position für zivile Drohnen. Da die Auftragsbücher mit rund 600 Mio. CAD prall gefüllt sind, könnte nun die Aktie nach einer langen Seitwärtsphase wieder den Turbo einschalten.

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