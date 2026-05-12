DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RHEINMETALL/TELEKOM - Der Rüstungskonzern und die Telekom kooperieren bei der Abwehr von Spionagedrohnen. Ziel ist es, Spionagedrohnen zu erkennen und sie mithilfe von Störsignalen, Abfangdrohnen oder künftig auch laserbasierten Drohnenabwehrsystemen auszuschalten. Am Montag gaben beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit bekannt. Die Telekom bringt ihre Kompetenzen bei Mobilfunknetzen und anderen digitalen Anwendungen ein. Die Düsseldorfer Rüstungsfirma Rheinmetall steuert eine Auswahl an Abwehrsystemen bei. Noch ist die Partnerschaft aber in einem frühen Stadium, weitere Details wollen die Unternehmen später bekannt geben. (Handelsblatt/FAZ)

DEUTSCHE BAHN - Bahn-Chefin Evelyn Palla will sich in Zukunft von unrentablen Beteiligungen der Deutschen Bahn trennen, wenn diese nicht zum Kerngeschäft gehören. "Kerngeschäft, das ist das richtige Triggerwort. Wir konzentrieren uns noch fokussierter auf das Eisenbahnfahren", sagt sie dem Stern. Randgeschäfte wie etwa Angebote für die sogenannte erste und letzte Meile werde die Deutsche Bahn "künftig nur noch machen, wenn wir damit auch Geld verdienen". Damit kommen auch Bahn-Angebote wie die Vermietung von Leihrädern (Call-a-bike) oder Leihautos (Flinkster) auf den Prüfstand. Mit welchem Geschäft davon die Bahn Geld verdient und mit welchem nicht, ließ Palla offen. Sie macht aber klar: "Wo heute Minus ist, muss demnächst ein Plus stehen." (Stern)

BURGERMEISTER - Die Berliner Restaurantkette Burgermeister treibt ihre internationale Expansion voran und konzentriert sich dabei zunächst auf Polen. Innerhalb von drei Jahren sollen mindestens 20 Standorte in den wichtigsten polnischen Städten entstehen. Der erste Laden in Stettin sei bereits eröffnet, Lodz folge in Kürze, teilte das Unternehmen mit. Burgermeister zählt zu den wachstumsstärksten Burgerketten Deutschlands. Das Unternehmen, das 2006 in einem ehemaligen Toilettenhäuschen am Berliner Schlesischen Tor gegründet wurde, betreibt mittlerweile 30 Standorte und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende. Nach Unternehmensangaben verkaufte die Systemgastronomiekette 2025 mehr als sechs Millionen Burger und erzielte mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. In Polen strebt die Burgerkette mittelfristig einen Jahresumsatz zwischen 60 und 100 Millionen Euro an.(Handelsblatt)

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May 12, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)

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