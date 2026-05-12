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3U HOLDING AG: Operativer Wendepunkt im ersten Quartal 2026 - EBITDA positiv, Erneuerbare Energien verdoppeln Betriebsergebnis



12.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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3U HOLDING AG: Operativer Wendepunkt im ersten Quartal 2026 - EBITDA positiv, Erneuerbare Energien verdoppeln Betriebsergebnis Konzernumsatz von EUR 12,4 Mio. (Q1 2025: EUR 14,6 Mio.) - Rückgang erwartungsgemäß durch SHK-Restrukturierung bedingt

(Q1 2025: EUR 14,6 Mio.) - Rückgang erwartungsgemäß durch SHK-Restrukturierung bedingt Konzern-EBITDA kehrt mit EUR 0,7 Mio. in positives Terrain zurück (Q1 2025: EUR -0,2 Mio.); EBITDA-Marge bei 5,6 %

(Q1 2025: EUR -0,2 Mio.); EBITDA-Marge bei 5,6 % Segment Erneuerbare Energien baut EBITDA auf EUR 1,4 Mio. aus ; Stromproduktion nahezu verdoppelt auf 22,97 GWh

; Stromproduktion nahezu verdoppelt auf 22,97 GWh Konzernergebnis von EUR -8,4 Mio. maßgeblich durch stichtagsbedingte Bitcoin-Abschreibung belastet - operatives Bild deutlich besser

- operatives Bild deutlich besser Jahresprognose 2026 bestätigt: Konzernumsatz EUR 55-60 Mio., EBITDA EUR 6-8 Mio.

Marburg, 12. Mai 2026 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) veröffentlicht die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026. Der Konzern verzeichnete trotz eines umsatzseitig herausfordernden Umfelds eine spürbare operative Ergebnisverbesserung: Das Konzern-EBITDA drehte nach einem negativen Vorjahresquartal erstmals wieder ins Positive. Wesentlicher Ergebnistreiber war das Segment Erneuerbare Energien, das nach Abschluss des Repowering-Projekts in Langendorf seinen Beitrag auf EBITDA-Ebene mehr als verdoppeln konnte. Das Konzernergebnis wurde durch eine stichtagsbedingte Wertberichtigung auf den Bitcoin-Bestand von EUR 7,2 Mio. maßgeblich belastet und spiegelt daher nicht die operative Leistungsfähigkeit des Konzerns wider.

"Das erste Quartal 2026 markiert einen wichtigen operativen Wendepunkt. Die in Betrieb genommenen Windanlagen in Langendorf haben die Stromproduktion unseres Konzerns nahezu verdoppelt und liefern den erhofften Beitrag zur Ergebnisstabilisierung. Auf EBITDA-Ebene sind wir wieder profitabel - das ist die entscheidende operative Botschaft dieses Quartals. Das ausgewiesene Konzernergebnis wird dominiert durch eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf unsere Bitcoin-Bestände von EUR 7,2 Mio., die zum Stichtagskurs des 31. März vorzunehmen war. Die nach dem Quartal eingetretene Kurserholung verdeutlicht die Volatilität dieser Position und macht künftige Zuschreibungen wieder möglich. Unsere Jahresprognose steht unverändert, und wir arbeiten konsequent daran, sie zu erfüllen."Christoph Hellrung, Vorstand Finanzen (CFO), 3U HOLDING AG

Geschäftsentwicklung Q1 2026Im ersten Quartal 2026 erzielte der 3U Konzern einen Umsatz von EUR 12,4 Mio. (Q1 2025: EUR 14,6 Mio.; -15,1 %). Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus dem anhaltend schwachen Nachfrageumfeld im Segment SHK sowie aus einem leichten Umsatzrückgang im ITK-Segment, während das Segment Erneuerbare Energien erwartungsgemäß signifikant zulegte. Das Rohergebnis blieb mit EUR 5,8 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau; die Rohergebnismarge verbesserte sich bei rückläufigem Umsatz spürbar von 39,5 % auf 46,7 %, was den gestiegenen Anteil höhermargiger Geschäftsfelder unterstreicht.

Der Personalaufwand verringerte sich infolge der im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen auf EUR 3,0 Mio. (Q1 2025: EUR 3,3 Mio.). Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen auf EUR 2,1 Mio. zurück (Q1 2025: EUR 2,7 Mio.), vor allem durch den Wegfall akquisitionsbezogener Beratungs- und Transaktionskosten. Aus diesen Effekten resultierte ein positives Konzern-EBITDA von EUR 0,7 Mio. nach EUR -0,2 Mio. im Vorjahresquartal; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,6 % (Q1 2025: -1,2 %).

Das Konzernergebnis von EUR -8,4 Mio. (Q1 2025: EUR -1,3 Mio.) war maßgeblich durch eine außerplanmäßige Wertberichtigung auf die Bitcoin-Bestände in Höhe von EUR 7,2 Mio. belastet, die aus der stichtagsbezogenen Bewertung zum 31. März 2026 resultierte. Das Ergebnis je Aktie lag bei EUR -0,25 (Q1 2025: EUR -0,04). Nach dem Bilanzstichtag hat sich der Bitcoin-Kurs deutlich erholt, sodass zum Zeitpunkt der Berichterstattung ein erhebliches Zuschreibungspotenzial begrenzt durch die historischen Anschaffungskosten besteht.

Die Bilanzsumme belief sich zum 31. März 2026 auf EUR 156,5 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 158,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 45,1 % nach 49,8 % zum 31. Dezember 2025. Die liquiden Mittel nahmen auf EUR 16,5 Mio. leicht zu (31. Dezember 2025: EUR 12,5 Mio.). Die Mitarbeiterzahl reduzierte sich zum Stichtag im Rahmen der Restrukturierung plangemäß auf 187,1 FTE (31. Dezember 2025: 204,5 FTE).

Segmententwicklung Q1 2026ITK - Profitabilität weiter gestärkt, Marge auf neuem Höchststand

Das Segment ITK erzielte im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von EUR 3,3 Mio. (Q1 2025: EUR 3,7 Mio.; -11,0 %). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf das verhaltene Nachfrageumfeld im klassischen Voice-Geschäft zurückzuführen, das durch profitablere Managed-Services-Angebote nur teilweise kompensiert werden konnte. Das Segment-EBITDA blieb mit EUR 0,9 Mio. nahezu unverändert (Q1 2025: EUR 0,9 Mio.); die EBITDA-Marge verbesserte sich spürbar von 24,4 % auf 27,5 % und erreichte damit einen neuen Quartalshöchststand. Die Entwicklung belegt die konsequente Fokussierung auf ertragsstarke Produktbereiche und die strikte Kostendisziplin. Der Personalbestand im Segment blieb mit 59,9 FTE weitgehend stabil (31. Dezember 2025: 60,8 FTE).



Erneuerbare Energien - Repowering Langendorf entfaltet volle Wirkung

Das Segment Erneuerbare Energien verzeichnete im ersten Quartal 2026 eine deutlich positive Entwicklung. Nach dem planmäßigen Abschluss des Repowering-Projekts in Langendorf im März 2026 sind alle fünf neuen Windenergieanlagen mit je 6,2 MW Nennleistung vollständig in Betrieb. Die Stromproduktion der 3U-eigenen Wind- und Solarparks verdoppelte sich nahezu auf 22,97 GWh (Q1 2025: 11,65 GWh), wobei die Windparks 21,63 GWh (Q1 2025: 9,85 GWh) beisteuerten. Die Segmentumsatzerlöse stiegen auf EUR 2,0 Mio. (Q1 2025: EUR 1,1 Mio.; +73,9 %); das Segment-EBITDA verdoppelte sich auf EUR 1,4 Mio. (Q1 2025: EUR 0,7 Mio.; +102,5 %). Die EBITDA-Marge lag mit 69,5 % auf einem hohen Niveau (Q1 2025: 59,7 %). Das Segment festigt damit seine Rolle als zentraler Ergebnistreiber des Konzerns auf EBITDA-Ebene.



SHK - Restrukturierung greift, Ergebnisstabilisierung im Vordergrund

Der Umsatz im Segment SHK lag im ersten Quartal 2026 bei EUR 7,4 Mio. und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 10,0 Mio. (-26,1 %). Belastend wirkten das anhaltend schwache Bauumfeld, die verhaltene Nachfrage im Onlinehandel für Haustechnikprodukte sowie die nachwirkenden Restrukturierungseffekte. Das Segment-EBITDA blieb mit EUR -0,8 Mio. unverändert gegenüber dem Vorjahresquartal; die EBITDA-Marge lag bei -10,9 % (Q1 2025: -8,3 %). Erste Wirkungen der Effizienzmaßnahmen zeigen sich im rückläufigen Personalaufwand und den gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Restrukturierungsmaßnahmen werden konsequent fortgeführt; kurzfristig stehen Ergebnisstabilisierung und Kostenanpassung im Vordergrund. Der Personalbestand im Segment verringerte sich in den ersten drei Monaten des Jahres weiter auf 91,7 FTE (31. Dezember 2025: 106,6 FTE).

Ausblick 2026An den im Geschäftsbericht 2025 kommunizierten Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 hält der Vorstand aus heutiger Sicht fest. Für den 3U Konzern wird unverändert ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio. sowie ein EBITDA zwischen EUR 6 Mio. und EUR 8 Mio. erwartet, was einer EBITDA-Marge von rund 12 % entspricht. Im Segment Erneuerbare Energien wird weiterhin mit einer mehr als Verdopplung der Umsatzerlöse auf über EUR 10 Mio. sowie einem EBITDA von rund EUR 8 Mio. gerechnet. Im Segment ITK erwartet der Vorstand Umsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahres von rund EUR 13 Mio. bei weiterhin hoher EBITDA-Marge. Für das Segment SHK wird ein Umsatz von rund EUR 35 Mio. und ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes, aber noch negatives EBITDA von rund EUR -1,0 Mio. erwartet.

Der Vorstand weist darauf hin, dass sich die externen Rahmenbedingungen seit Aufstellung des Geschäftsberichts 2025 verschärft haben. Die Eskalation des USA-Iran-Konflikts, die Sperrung der Straße von Hormus und der daraus resultierende Anstieg der Energiepreise sowie die gestiegene Inflationsrate im Euroraum erhöhen die Planungsunsicherheit - insbesondere für das Segment SHK hinsichtlich gestiegener Beschaffungs- und Logistikkosten. Im Segment Erneuerbare Energien können erhöhte Marktpreise grundsätzlich auch unterstützend wirken. Aus den vorliegenden Informationen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine formelle Anpassung der Jahresprognose.

KontaktThomas Fritsche, Investor Relations

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@UUU.de

Über 3UDie 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.UUU.de.



Konzernergebnisse im Überblick Q1 2026 Q1 2025 ± in % Konzernumsatz (EUR Mio.) 12,4 14,6 -15,1 davon ITK 3,3 3,7 -11,0 davon Erneuerbare Energien 2,0 1,1 +73,9 davon SHK 7,4 10,0 -26,1 Konzern-EBITDA (EUR Mio.) 0,7 -0,2 - davon ITK 0,9 0,9 +0,6 davon Erneuerbare Energien 1,4 0,7 +102,5 davon SHK -0,8 -0,8 -2,7 EBITDA-Marge 5,6 % -1,2 % - ITK 27,5 % 24,4 % - Erneuerbare Energien 69,5 % 59,7 % - SHK -10,9 % -8,3 % - Konzernergebnis (EUR Mio.) -8,4 -1,3 - Ergebnis je Aktie (EUR) -0,25 -0,04 - 31.03.2026 31.12.2025 ± in % Eigenkapitalquote 45,1 % 49,8 % - Liquide Mittel (EUR Mio.) 16,5 12,5 +31,7 Working Capital (EUR Mio.) 28,3 21,9 +28,9 Netto-Verschuldung (EUR Mio.) 53,9 49,1 +9,7 Mitarbeiter (FTE) 187,1 204,5 -8,5





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