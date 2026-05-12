DJ Siemens Energy stockt Aktienrückkaufprogramm um 1 Milliarde Euro auf

DOW JONES--Siemens Energy hat das Anfang März gestartete Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro bereits überwiegend umgesetzt, jetzt stockt der Energietechnikkonzern es nochmals um bis zu 1 Milliarde Euro auf.

Aufgrund des positiven Cashflows sei beschlossen worden, das Aktienrückkaufprogramm in diesem Geschäftsjahr zusätzlich um bis zu 1 Milliarde Euro zu beschleunigen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens zu den endgültigen Halbjahreszahlen.

Im Rahmen des bisherigen Rückkaufprogramms seien bereits eigene Aktien im Volumen von etwa 1,8 Milliarden Euro erworben worden, so Siemens Energy. Mit der Aufstockung und der im März ausgezahlten Dividende von 0,6 Milliarden Euro lässt das Unternehmen seinen Anteilseignern den Angaben zufolge insgesamt 3,6 Milliarden Euro zukommen.

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May 12, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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