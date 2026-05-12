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Carl Zeiss Meditec AG: Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025/26 rückläufig - Umfassendes Maßnahmenpaket zur Absicherung zukünftigen Wachstums- und Ertragspotenzials angekündigt - Neue Prognose



12.05.2026 / 07:31 CET/CEST

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Carl Zeiss Meditec AG: Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025/26 rückläufig - Umfassendes Maßnahmenpaket zur Absicherung zukünftigen Wachstums- und Ertragspotenzials angekündigt - Neue Prognose

JENA, 12. Mai 2026 Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025/26 Carl Zeiss Meditec erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von 991,0 Mio. € (Vj.: 1.050,5 Mio. €), was einem Rückgang von -5,7 % entspricht (bereinigt um Währungseffekte von -1,0 %). Das bereinigte EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen nach Abzug von Sondereffekten) belief sich auf 60,5 Mio. € (Vj.: 112,6 Mio. €). Die bereinigte EBITA-Marge (EBITA/Umsatz) lag bei 6,1 % (Vj.: 10,7 %). Belastend wirkten sich neben deutlich negativen Währungseffekten insbesondere Rückgänge im Intraokularlinsengeschäft (IOL) aus. Hinzu kam ein zunehmend schwächeres Investitionsumfeld in der Region Americas vor dem Hintergrund gestiegener geopolitischer Unsicherheiten. Gezielte Maßnahmen für nachhaltige Profitabilität und Wachstum geplant Der Vorstand hat am heutigen Tag ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Zukunftssicherung der Carl Zeiss Meditec AG angekündigt. Die Wiederherstellung einer angemessenen Ertragskraft soll die Grundlage für zukünftige Investitionen in Wachstum und Innovation schaffen. Zu diesem Zweck wird Carl Zeiss Meditec nachhaltige Kosten-, Struktur- und Portfoliomaßnahmen implementieren. Angestrebt werden Ergebnisverbesserungen von >200 Mio. € p.a. bis zum Geschäftsjahr 2028/29 gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr 2025/26. Für dieses Ziel sind verschiedene Maßnahmen geplant: Optimierung der Lieferketten im Einkauf, die Bereinigung weniger profitabler Produkte im Portfolio, Einsparungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung durch Verlagerung von Tätigkeiten in kosteneffiziente Länder zur Erlangung einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur sowie Reduktion der Verwaltungskosten durch Personal- und Sachkostensenkungen. Im Rahmen dieser Maßnahmen können in den nächsten drei Jahren bis zu 1.000 Stellen in der weltweiten Organisation betroffen sein. Ca. 40 Mio. € p.a. werden bis zum Geschäftsjahr 2028/29 zur Kompensation steigender Infrastrukturkosten benötigt, unter anderem infolge der Einführung eines neuen ERP- und Customer-Relationship-Management-Systems, dem Abschluss eines Mietvertrags für den High-Tech-Standort Jena sowie dem Anstieg von Shared-Services-Kosten im Verbund mit der Carl-Zeiss-Gruppe an. Das nach Kompensation der steigenden Infrastrukturkosten verbleibende Einsparvolumen von > 160 Mio. € soll zu einer nachhaltigen Erholung der EBITA-Marge beitragen. Die Einsparungen werden durch gezielte Maßnahmen zur Beschleunigung des Umsatzwachstums ergänzt. Wie bereits im Dezember 2025 angekündigt, werden außerdem Maßnahmen zur Optimierung der Standortstrategie in der Produktion getroffen. Diese beinhaltet eine stärkere Präsenz in China und die Ausweitung kosteneffizienter Kapazitäten außerhalb Chinas. Im Zusammenhang mit den oben ausgeführten Maßnahmen werden bis zum Geschäftsjahr 2028/29 Einmalaufwendungen und Investitionen in Höhe von insgesamt bis zu 150 Mio. € erwartet. Prognose für Geschäftsjahr 2025/26 und mittel- bis langfristiger Ausblick Im Geschäftsjahr 2025/26 wird der Umsatz mindestens ein Niveau von circa 2,15 - 2,20 Mrd. € erreichen (ca. -1 % bis - 3,5 % unter Vorjahr). Auf währungsbereinigter Basis wird ein annähernd stabiler Umsatz erwartet. Die bereinigte EBITA-Marge (nach Abzug von Sondereffekten mindestens im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich) wird zwischen 8 bis 10 % erwartet. Die vorherige Prognose eines Umsatzes von rund 2,3 Mrd. € und einer bereinigten EBITA-Marge von rund 12,5 % war am 22. Januar 2026 ausgesetzt worden. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 wird, unterstützt durch die eingeleiteten Maßnahmen, ein jährliches währungsbereinigtes Umsatzwachstum mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine Erholung der bereinigten EBITA-Marge auf mindestens ca. 15 % erwartet. Langfristig soll die EBITA-Marge in den bisherigen Zielbereich von 16-20 % ansteigen. Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Head of Group Finance & Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel. 03641 220-116 E-Mail: investors.med@zeiss.com

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