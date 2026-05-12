KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft gesteigert. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um vier Prozent auf 496 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, verbesserte sich der Umsatz um 1,1 Prozent.

Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente Ströer 119 Millionen Euro und damit knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich sank das Konzernergebnis von 12,7 Millionen Euro auf 8,8 Millionen./err/men