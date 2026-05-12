Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:
Rekordquartal (Q1 2026) mit Gewinn pro Aktie von 21,59 EUR- Umsatz von 43,9 Mio. EUR (Vorjahr: 59,1 Mio. EUR) - 126,0 Mio. EUR EBITDA in den ersten 3 Monaten (Vorjahr: 43,2 Mio. EUR) - 103,4 Mio. EUR Konzernergebnis (Vorjahr: 12,5 Mio. EUR) - Rund 97 Mio. EUR Sonderertrag aus Almonty-Teilverkauf - Starker Free Cash Flow im ersten Quartal von 64,9 Mio. EUR - Eigenkapitalquote steigt auf 47,8% (31.12.2025: 38,1%) - 12.322 BOEPD Tagesproduktion - Umsatz und EBITDA Prognose 2026 bestätigt
Der Deutsche Rohstoff Konzern ist sehr erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet. Maßgeblich unterstützt durch Erträge von rund 97 Mio. EUR aus dem Verkauf von rund 9 Mio. Aktien der Beteiligung an Almonty Industries wurde ein Rekordergebnis erzielt. Die Umsatzentwicklung war noch geprägt von den reduzierten Investitionen des Vorjahres, einigen Arbeiten an bestehenden Bohrungen im 1. Quartal und dem bis Ende Februar vorherrschenden schwächeren Preisumfeld und lag mit 43,9 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH