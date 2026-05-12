Die thyssenkrupp nucera hat im zweiten Quartal 2025/2026 ein äußerst widersprüchliches Zahlenwerk vorgelegt: Während Umsatz und Ergebnis massiv unter Druck gerieten, explodierte der Auftragseingang regelrecht. Besonders das Wasserstoffgeschäft zeigt trotz des aktuell schwierigen Marktumfelds neue Dynamik - und liefert Hinweise darauf, dass sich der globale Elektrolysemarkt wieder beleben könnte. Auftragseingang vervierfacht sich nahezu Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal auf 316 Mio. Euro und lag damit fast viermal so hoch wie im Vorjahresquartal mit 83 Mio. Euro. Auch auf Halbjahressicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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