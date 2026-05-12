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Finexity AG: FINEXITY und Lewisfield bündeln Kompetenzen im Anleihenmarkt für den Mittelstand



12.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Kooperationsvertrag geschlossen: FINEXITY und Lewisfield vereinbaren strategische Partnerschaft im Anleihenmarkt

FINEXITY und Lewisfield vereinbaren strategische Partnerschaft im Anleihenmarkt Vollständiges Spektrum: Mittelständische Emittenten erhalten Zugang zu konventionellen, tokenisierten und hybriden Anleihestrukturen aus einer Hand

Mittelständische Emittenten erhalten Zugang zu konventionellen, tokenisierten und hybriden Anleihestrukturen aus einer Hand Origination trifft Infrastruktur: Lewisfield verantwortet Beratung und Emittentenansprache; FINEXITY stellt die regulatorische und technische Infrastruktur bereit

Der deutsche Markt für Mittelstandsanleihen erlebt in einem volatilen Zinsumfeld eine Renaissance. Festverzinsliche Wertpapiere mit fester Laufzeit gewinnen bei Investoren wieder an Bedeutung während auf Emittentenseite der Druck wächst, die Abhängigkeit von der Hausbank zu reduzieren. Parallel hat das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) den regulatorischen Rahmen für tokenisierte Schuldverschreibungen in Deutschland geschaffen und eröffnet Emittenten neue Möglichkeiten in der Strukturierung und Distribution.



In dieses Umfeld stoßen FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, und Lewisfield, eines der führenden Beratungshäuser für KMU-Anleihenfinanzierungen am deutschen Kapitalmarkt, mit einer Partnerschaft, die genau hier ansetzt: Wo Lewisfield den Emittenten kennt, kennt FINEXITY die Infrastruktur. Mit dem jetzt geschlossenen Kooperations- und Vermittlungsvertrag bündeln beide Häuser ihre Kernkompetenzen im deutschen Anleihenmarkt.



Lewisfield identifiziert und begleitet mittelständische Unternehmen auf dem Weg an den Kapitalmarkt und vermittelt diese im Rahmen der neuen Partnerschaft nun auch an die führende FINEXITY-Plattform. FINEXITY stellt die technische Abwicklung, die Marktplatzinfrastruktur und den Investorenzugang bereit - mit der Erfahrung von mehr als 250 erfolgreich abgewickelten Anleiheemissionen zur Finanzierung von Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturprojekten sowie über 84.000 registrierten Anlegern. Die Infrastruktur wird als SaaS-Lösung von institutionellen Emittenten, Finanzintermediären sowie Banken und Sparkassen genutzt und steht über die Kooperation nun auch mittelständischen Emittenten aus dem Lewisfield-Netzwerk offen.



"Mittelständische Unternehmen suchen heute nach Finanzierungsalternativen jenseits der Hausbank und dabei benötigen sie Partner, die diesen Prozess von Anfang bis Ende begleiten. Lewisfield bringt genau diese Beratungskompetenz mit, FINEXITY die Infrastruktur dahinter. Gemeinsam können wir Emittenten das volle Spektrum moderner Anleihestrukturen anbieten", sagt Roman Exenberger, Head of Debt Capital Markets (DCM) der Finexity AG.



Marc Speidel, Geschäftsführer der Lewisfield Deutschland GmbH, ergänzt: "Mittelstandsanleihen bleiben attraktiv, gerade in einem volatilen Marktumfeld, in dem festverzinsliche Wertpapiere für Investoren wieder an Bedeutung gewinnen. Die Kooperation mit FINEXITY erlaubt es uns, unseren Klienten neben klassischen Anleiheformaten nun auch tokenisierte Strukturen anzubieten und damit den gesamten Emissionsprozess effizienter zu gestalten."



Emittenten erhalten über die Partnerschaft Zugang zur digitalen Zeichnungsstrecke FINEXITY Access nach dem Emittentenprivileg sowie nach MiFID II für konventionelle Inhaberschuldverschreibungen ebenso wie für tokenisierte Wertpapiere gemäß eWpG. Lewisfield zählt zu den führenden Akteuren am deutschen KMU-Bondmarkt und hat Anleihetransaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 100 Millionen Euro begleitet.





Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).







Über FINEXITY

FINEXITY (FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com



Über Lewisfield

Das Beratungshaus Lewisfield berät und unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung und strukturiert die Finanzierung im Interesse seiner Mandanten. Beginnend mit der Aufbereitung, Analyse und Strukturierung des Kapitalbedarfs der Unternehmen werden situativ passende Finanzierungslösungen erarbeitet. Das Team der Lewisfield verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung und in der Kapitalbeschaffung. Dabei liegt der hauptsächliche Fokus im Bereich Kapitalmarktfinanzierung: Lewisfield koordiniert den gesamten Transaktionsprozess mit allen Teilnehmern und kann aufgrund von eingespielten Partnerschaften den Erfolg einer Emission signifikant steigern.







Medienkontakte FINEXITY

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