Mutares startet mit voller Geschwindigkeit ins Jahr 2026 - und liefert genau die Mischung, auf die viele Anleger bei der Aktie setzen: aggressive Expansion, milliardenschwere Übernahmen und eine Exit-Pipeline auf Rekordniveau. Besonders brisant: Mit der geplanten Übernahme des Engineering-Thermoplastics-Geschäfts von SABIC stemmt Mutares die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig kündigt das Management weitere lukrative Verkäufe an - insbesondere im boomenden Defense- und Energieumfeld. Die Botschaft an den Markt ist klar: Mutares will schneller wachsen als bislang erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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