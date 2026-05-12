Carl Zeiss Meditec wird es ernst: Nach schwachen Halbjahreszahlen zieht das Management nun die Reißleine und startet eines der größten Effizienzprogramme der Unternehmensgeschichte. Bis zu 1.000 Stellen könnten weltweit betroffen sein. Gleichzeitig will der MedTech-Konzern seine Profitabilität mit einem milliardenschweren Umbauprogramm wieder auf alte Stärke trimmen. Für Anleger wird damit klar: Carl Zeiss Meditec steckt mitten in einer tiefgreifenden Transformation. Umsatz und Gewinn brechen deutlich ein Im ersten Halbjahr 2025/26 sank der Umsatz um 5,7 % auf 991 Mio. Euro. Noch deutlicher fiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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