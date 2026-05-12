San Francisco - Tableau hat seine neue Agentic Analytics Platform vorgestellt. Damit hat sich Tableau von einer klassischen Analytics-Lösung zu einer einheitlichen, skalierbaren Wissens- und Entscheidungsplattform für das Agentic Enterprise entwickelt. Dort werden Daten, Geschäftslogik und Metadaten zusammengeführt, sodass KI-Agenten nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auf dieser Grundlage auch verlässlich handeln können - in jeder App und auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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