NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 20,25 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Benjamin Toms am Montagabend. Der Experte geht davon aus, dass die spanische Großbank im Laufe des Jahres zusätzliche Aktienrückkäufe tätigen wird./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT
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