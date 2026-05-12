Jenoptik setzt seinen Höhenflug fort. Ein boomendes Halbleitergeschäft hat die Aktie des Technologiekonzerns auf ein Rekordhoch getrieben. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs bereits mehr als verdoppelt. Analysten sprachen mit Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal von einem starken Jahresauftakt und hoben vor allem den Auftragseingang positiv hervor.Jenoptik ist mit einem deutlichen Gewinnplus ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Technologiekonzern, der seit vielen Jahren optische, optoelektronische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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