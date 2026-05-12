Köln/Rüsselsheim (ots) -Jetzt schlägt der Rüsselsheimer Blitz beim Handball ein - und das gleich doppelt. Opel übernimmt ab 1. Juli 2026 die Namensrechte an der "stärksten Liga der Welt", die damit offiziell zur "Opel Handball-Bundesliga" wird. Für drei Spielzeiten wird der traditionsreiche deutsche Hersteller alle 18 Bundesliga-Vereine, alle Spiele und vor allem die Fans in ganz Deutschland und darüber hinaus elektrisieren.Zum gleichen Zeitpunkt wird Opel strategischer Partner der deutschen Handball-Nationalmannschaften - sowohl der Frauen als auch der Männer. Das Engagement erstreckt sich über drei Jahre. Mit einer ganzheitlichen Strategie aus umfassender Aktivierung und finanzieller Förderung wird Opel zum strategischen Partner des deutschen Profi-Handballs. Die Kooperationen mit Verband und Liga wurden von der Sportrechte- und Sportmarketing-Agentur SPORTFIVE vermittelt. Ziel dieses Engagements ist es, das sportliche Profil von Opel weiter zu schärfen. Zudem führt der Hersteller seine über 130-jährige Sporttradition fort und rückt den bei Millionen Menschen beliebten und kontinuierlich wachsenden Handball-Sport weiter in die Mitte der Gesellschaft."Opel und der Handball-Sport passen perfekt zueinander. Beide stehen für Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Dynamik", sagt Opel Deutschland-Chef Patrick Dinger. "Die Handball-Fanbasis ist wie Opel stark in der Mitte der Gesellschaft verankert, familienbezogen, bodenständig, nahbar sowie authentisch. Und: Beide Marken sind in Deutschland entstanden, gewachsen und stehen bis zum heutigen Tag unverwechselbar für 'Made in Germany'. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern freuen wir uns auf eine spannende, energiegeladene und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Nationalteams und der Liga."HBL-Präsident Uwe Schwenker, auch Präsidiumsmitglied des Deutschen Handballbundes (DHB): "Wir freuen uns sehr, Opel als neuen Namensrechtepartner im Handball willkommen zu heißen. Die Traditionsmarke Opel steht für Leistungsstärke, Innovation und hohe Verlässlichkeit, außerdem für herausragende technische Kompetenz. Das passt hervorragend zum Handballsport. Dass sich dieser global tätige Automobilhersteller für uns entschieden hat, zeigt die große nationale und internationale Strahlkraft unserer Bundesliga."Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL GmbH, zur Vergabe des Namensrechts an Opel Deutschland: "Bei jedem Spieltag beweist die HBL Leidenschaft, Mut, Innovationskraft und den unbedingten Willen zu Leistung und Erfolg. Diese Werte gelten auch für den Hersteller Opel, den wir als zugänglich, bezahlbar und innovativ wahrnehmen. Entsprechend groß ist unsere Freude, dass mit der HBL und Opel zwei deutsche Traditionsmarken mit großer Strahlkraft Doppelpass spielen, um mit innovativen Konzepten Handball und Kfz-basierte Mobilität für Fans und Kunden zeitgemäß erlebbar und attraktiv zu machen."Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, erklärt: "Opel und der deutsche Handball bewegen Menschen. DHB, HBL und Opel bringen Energie und Werte so in die Partnerschaft ein, dass wir in einer starken Handball-Allianz gemeinsam wachsen können. Wir haben bereits eine gemeinsame Geschichte, und wir bringen jetzt unsere Talente für eine erfolgreiche Zukunft mit dem Qualitätssiegel,Made in Germany' ein. Die Partnerschaft mit Opel eröffnet dem deutschen Handball großartige Möglichkeiten."Die strategischen Maßnahmen von Opel innerhalb der langfristig angelegten Kooperation umfassen die gezielte Förderung des Handballs sowie die Schärfung des Markenprofils. Zugleich unterstützt das Sponsoring die Identifikation von Opel im Umfeld des Hochleistungssports. Darüber hinaus wird Opel zum Mobilitätspartner. Seit jeher baut Opel sportliche und moderne Fahrzeuge. Diesen Anspruch verkörpern heute insbesondere die neuen High-Performance-Modelle der Submarke GSE - genauso wie der neue Astra und Astra Sports Tourer, entworfen, entwickelt und gebaut am Stammsitz in Rüsselsheim, und das in Eisenach produzierte Top-of-the-Line-SUV Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024). Diese Modelle stehen für deutsche Ingenieurskunst.Tempo, Nähe und elektrisierende Spannung: Opel mit starker Handball-BotschaftMit dem weltweit ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokal (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press-category/events-motorsport) unterstreicht Opel seit mittlerweile fünf Jahren seine Vorreiterrolle und Kompetenz im spannenden, die Kunden und Fans begeisternden lokal emissionsfreien Motorsport. Der Einstieg in die Formel E (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press-category/formula-e-opel) bekräftigt diesen Anspruch. Zugleich beweist Opel mit seinen heißen neuen "Alltagssportlern" wie dem batterie-elektrischen Mokka GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-2025) und dem noch in diesem Jahr kommenden Corsa GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-gse-2026), wie elektrisches sportliches Fahrvergnügen pure Emotionen weckt und für die Mitte der Gesellschaft funktioniert.Genau diesen Platz - in der Mitte der Gesellschaft - nimmt Opel seit jeher als innovativer Automobilhersteller ein, der für bezahlbare Mobilität steht. Und wie die neuen Hochleistungs-GSE-Modelle von Opel sind schnelle Ballsportarten wie Handball durch Dynamik, Leistungsbereitschaft und Wettbewerb geprägt. Da passt die strategische Partnerschaft mit den deutschen Handball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer sowie der stärksten Handball-Liga der Welt perfekt. Denn genauso wie Opel steht Handball für Tempo, Emotionen, Präzision und einen hohen technischen Anspruch einerseits und Nahbarkeit sowie Bodenständigkeit andererseits. So hat sich Handball zur zweitpopulärsten Sportart in Deutschland entwickelt. Dazu zählt das schnelle und clevere Spiel zu den reichweitenstärksten Mannschaftssportarten im deutschen TV sowie bei den Live-Besucher-Veranstaltungen. Zu jedem Spiel strömen tausende Fans in ausverkaufte Arenen und Millionen sitzen gebannt vor den TV-Geräten. Beide Partner - Handball wie Opel - verkörpern dabei klar den "Made in and made for Germany"-Gedanken: entstanden und groß geworden in Deutschland sowie klar auf die Begeisterung der heimischen, stets wachsenden Fangemeinde ausgerichtet.Marken zielgenau stärken: Mit Nationalteams und "Opel Handball-Bundesliga"Bei den Auftritten der Nationalmannschaften werden Opel Schriftzug und Blitz auf den Trikots der Spielerinnen und Spieler sowie weiterer Verantwortlicher zu sehen sein. Das Gleiche gilt für alle Teams der Handball-Bundesliga. Diese wird darüber hinaus für die kommenden drei Spielzeiten offiziell auf allen Kanälen und in jeder Arena der Republik sichtbar zur "Opel Handball-Bundesliga", was durch das neue Composite-Logo "Opel HBL" unterstrichen wird. Mit Bannerwerbung, Spots, Anzeigen und Social-Media-Aktivitäten verstärkt Opel die Aktivierung und damit das Bewusstsein bei den Zuschauern - bei den Spielen und Auftritten der Frauen- und Männer-Nationalmannschaft genauso wie im Umfeld der Handball-Bundesliga.Mehr noch: Opel wird zur Stärkung der Handball-Kooperation zielgenau Formate entwickeln, die das Publikum und dabei insbesondere auch junge und digitale Zielgruppen aktiv ansprechen. Geplant sind Aktivitäten wie spezielle Media-Tage, Behind-the-Scenes-Zugänge, die Verlosung von Tickets, weitere Gewinnspiele und vieles mehr. Selbstverständlich agieren die Handelspartner dabei bei den Events und an ihren Standorten stets als zentrale Schnittstelle zwischen Opel als Hersteller und der Handball-Community.Seit jeher ist Opel Partner des Sports im Allgemeinen und dynamischer Ballsportarten im Besonderen. Mit all den genannten Maßnahmen kehrt Opel nun mit einem Paukenschlag in den Handball zurück. Denn das Engagement bei diesem in Deutschland groß gewordenen Mannschaftssport hat für Opel Tradition. Bereits in den 1980er und 1990er Jahren war der Hersteller Trikotsponsor der Handball-Nationalmannschaft und Partner des siebenmaligen Deutschen Meisters TV Großwallstadt. Mit dem umfassenden neuen Engagement bei den Nationalteams und in der Handball-Bundesliga wird Opel als verlässlicher Partner die Handball-Begeisterung in der Bevölkerung weiter steigern. Die Opel- und Handball-Fans sowie alle, die es noch werden, dürfen gespannt sein.Über OpelOpel ist einer der größten europäischen Automobilhersteller und begann 1899 mit der Automobilproduktion in Deutschland. Opel gehört zur Stellantis NV und bietet auf Basis seiner Multi-Energy-Plattformen bereits heute als erste deutsche Marke alle Modelle auch mit vollelektrischem Antrieb an. So gibt das Unternehmen seinen Kunden die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie sich fortbewegen und stellt sicher, dass die zukünftigen Mobilitätsanforderungen der Kunden erfüllt werden. Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall stehen seit jeher für bezahlbare Mobilität und sind in mehr als 60 Ländern vertreten.Mehr unter: https://de-media.opel.com/Pressekontakt:Handball-Bundesliga GmbHOliver Lücke, Geschäftsleitung UnternehmenskommunikationT +49 2203 989 67 17 | M +49 163 204 3757luecke@daikin-hbl.deDeutscher Handballbund e.V.Tim Oliver Kalle, Leiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT +49 231 911 91 340 | M +49 171 26 11 724timoliver.kalle@dhb.deOpel Automobile GmbHPatrick Munsch, Group Manager Produkt- und Markenkommunikation06142-6922440patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht, Senior Manager Produkt- und Marken-Kommunikation06142-6922459david.hamprecht@opel.comOriginal-Content von: Handball-Bundesliga GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125864/6273598