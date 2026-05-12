Köln (ots) -Hello Kitty and Friends bekommt ein neues, kuscheliges Zuhause im Premium-Plüschsegment: Ab August bringt Steiff Produkte rund um die internationale Kultmarke in den Handel. Möglich macht dies eine strategische Partnerschaft zwischen der Margarete Steiff GmbH und der Lizenzagentur RTL Consumer Products, die langfristig und global angelegt ist.Beide Marken blicken auf eine lange Tradition zurück. Steiff verkörpert seit über 145 Jahren exzellente Handwerkskunst, kompromisslose Qualität und Innovationsgeist. Hello Kitty and Friends steht seit Jahrzehnten für ein positives Lebensgefühl, Freundschaft und Nostalgie. Gemeinsam entsteht nun ein Angebot, das Generationen und Kontinente verbindet.Frank Rheinboldt, CEO der Margarete Steiff GmbH: "Durch die Partnerschaft mit Hello Kitty öffnet sich Steiff als Traditionsmarke bewusst einem modernen Popkultur-Thema und seinem Publikum. Gemeinsam mit RTL Consumer Products wollen wir diese besondere Zusammenarbeit langfristig entwickeln."Hendrik Rinsche, Senior Vice President von RTL Consumer Products: "Steiff versteht es wie kaum ein anderes deutsches Unternehmen, mit seinen Produkten starke Emotionen und bleibenden Erinnerungswert zu schaffen. Hello Kitty and Friends addiert die Strahlkraft und Relevanz, um diese Qualitäten zusätzlich aufzuladen und neu zu interpretieren. Ein Meilenstein, der für beide Marken kraftvolle Impulse setzen wird."Die Kooperation zahlt zugleich auf einen wachsenden Trend ein: Charaktere mit asiatischen Wurzeln gewinnen weltweit kontinuierlich an Beliebtheit. Darüber hinaus entfaltet die Partnerschaft für beide Seiten zusätzliche Wirkung: RTL Consumer Products schärft mit Steiff als Partner gezielt die emotionale Profilierung und Wertigkeit von Hello Kitty and Friends im Plüsch-Bereich, während Steiff sein Portfolio um eine ikonische, generationsübergreifende Lifestyle-Marke mit starker Medien- und Handelspräsenz erweitert - und damit neue Zielgruppen sowie zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten erschließt.Die erste Kollektion Steiff x Hello Kitty wird ab dem 3. August 2026 im Handel sowie auf steiff.com erhältlich sein. Sie umfasst fünf Produkte in der Steiff Kategorie "Friends". Zudem erscheint Hello Kitty auch als "Limited Edition" als Sammlerstück. Somit bietet die Kollektion die perfekte Mischung für große und kleine Fans.Über RTL Consumer Products:Als Full-Service-Agentur bietet RTL Consumer Products eine große Bandbreite an Lizenzen aus den Bereichen Kinder, Familie und Lifestyle sowie bekannte Medienmarken. Insgesamt umfassen die Angebote mehr als 40 Top-Marken, mit denen über 500 Lizenznehmer und Handelspartner ihre verschiedensten Zielgruppen passgenau erreichen. Die Dienstleistungen reichen dabei von der Beratung bei der Markenauswahl, über Konzeption und Unterstützung im kreativen Prozess der Produktentwicklung bis hin zur erfolgreichen Platzierung und Bewerbung der Produkte im Handel. Weitere Informationen unter: www.rtl-consumerproducts.de.Über Margarete Steiff GmbH:Seit der Gründung im Jahr 1880 durch Margarete Steiff steht die Margarete Steiff GmbH für hochwertige Plüschtiere und insbesondere für die legendären Steiff Teddybären. Mit einem reichen Erbe von über einem Jahrhundert bürgt die Premium-Marke für exzellente Handwerkskunst, Qualität und Innovation. Jedes Produkt von Steiff wird mit größter Sorgfalt gefertigt, um Emotionen zu wecken und bleibende Erinnerungen für Generationen zu schaffen. Steiff ist leidenschaftlich darum bemüht, das Vermächtnis seiner Gründerin fortzusetzen und Kinder wie Erwachsene mit seinen zeitlosen Kreationen zu begeistern. Weitere Informationen unter: www.steiff.com.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas Haider | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deBirgit Landes | PR-Managerin Margarete Steiff GmbH | presse@steiff.comOriginal-Content von: RTL Consumer Products, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175510/6273611