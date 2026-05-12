NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Sie hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Aufgrund drohender Belastungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt bleibt er für den europäischen Stahlsektor allerdings skeptisch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006202005
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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