Digitale Außenwerbung boomt und so konnte STRÖER im ersten Quartal mehr Umsatz erzielen als erwartet und auch das operative Tagesgeschäft steigern. In Zahlen heißt das: Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten von 475 Mio. Euro im Vorjahr auf 496 Mio. Euro. Die Analysten hatten deutlich weniger erwartet, organisch betrug der Anstieg 1,1 %. Das EBITDA stieg von 117 Mio. Euro auf 119 Mio. Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge ging von 24,7 % auf 24,1 % zurück - Analysten hatten hier mit 17,6 % gerechnet. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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