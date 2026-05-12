Carl Zeiss Meditec (CZM) berichtete über ein schwaches Q2 25/26,. Der Umsatz von 524 Mio. EUR übertraf die Konsensschätzung von 516 Mio. EUR, fiel jedoch um 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EBIT von 23,9 Mio. EUR lag etwa 49 % unter den Erwartungen, was die EBIT-Marge auf 4,6 % im Vergleich zu 12,7 % im Vorjahr reduzierte. Das Hauptproblem bleibt der Margendruck, bedingt durch Wechselkursentwicklungen, Produktmix, IOL-bezogene Effekte, schwächere Lieferungen von Diagnosetechnik und Sonderaufwendungen. Allerdings dominiert die angekündigte Restrukturierung nun den Investment Case. Während die geplanten jährlichen Einsparungen von 200 Mio. EUR die Margen unterstützen könnten, ist das Ausführungsrisiko hoch. Wir senken unsere Schätzungen und das Kursziel auf 24,00 EUR (zuvor 26,00 EUR). Wir betrachten die Aktie als einen "Show-me"-Fall und behalten die Einstufung HOLD bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/carl-zeiss-meditec-ag
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