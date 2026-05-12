Der Rückversicherungsriese Munich Re bleibt hochprofitabel und bestätigt seine Jahresziele. Doch trotz eines kräftigen Gewinnsprungs sorgen schwächere Vertragserneuerungen, rückläufige Einnahmen und fehlende Wachstumsimpulse für Ernüchterung an der Börse. Weniger Katastrophen, deutlich mehr Gewinn Ein Jahr nach den milliardenschweren Waldbränden in Kalifornien läuft das operative Geschäft bei Munich Re wieder deutlich ruhiger. Genau das spiegelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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