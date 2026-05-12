KWS hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 leicht bessere Ergebnisse als erwartet geliefert und zeigt damit Resilienz in einem schwachen Agrarumfeld mit reduzierten Zuckerrübenflächen und anhaltendem Kostendruck auf die Landwirte. Der Umsatz lag leicht über den Erwartungen, während die Rentabilität die wichtigste positive Überraschung darstellte, mit EBITDA und Margen über den Prognosen, unterstützt durch Preis- und Mixeffekte sowie vorgezogene Lieferungen. Auf Basis der ersten neun Monate war das Umsatzwachstum moderat, jedoch verbesserte sich die Rentabilität, teilweise unterstützt durch einen einmaligen Lizenzgewinn, während die zugrunde liegende Leistung im Jahresvergleich weitgehend stabil blieb. Die Kernsegmente blieben resilient, wobei Zuckerrüben das Rückgrat bilden, während Mais und Getreide stabil blieben und weiterhin in Gemüse investiert wird. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde vollständig bestätigt. Wir bleiben optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektive, unterstützt durch Innovationen und die wachsende Chance im Gemüsebereich. Die anhaltend starke Leistung von KWS und die stabil hohen Margen in einem schwierigen Markt verstärken diese Sichtweise weiter. Daher passen wir unsere langfristigen Margenannahmen auf das aktuelle Niveau an. Wir bestätigen daher unser BUY-Rating und erhöhen unser Kursziel auf 95,00 EUR von zuvor 82,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





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