Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag deutlich im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.110 Punkten berechnet, 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste fanden sich die Aktien von Rheinmetall, Zalando und Münchener Rück wieder. Zulegen konnten dagegen unter anderem die Papiere von Bayer, Symrise und Merck.



"Die Marktteilnehmer wurden am Dienstag mit einer weiterhin ungelösten Situation im Iran-Krieg konfrontiert und der Hoffnung, dass es nun zu weiteren Vermittlungsversuchen anderer Staaten kommen könnte", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.



"Zudem liefen sowohl die Verbraucherpreise für Deutschland über die Ticker als auch der ZEW-Index. Die Verbraucherpreise fielen mit einem Zuwachs von 2,9 Prozent wie erwartet aus. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Mai kamen mit -10,2 Punkten leicht über den Erwartungen von -19,5 Punkten", erklärte der Analyst. "Die Befragung wurde im Umfeld von Waffenstillstandserwartungen zwischen den USA und dem Iran getätigt und muss relativiert werden."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.701 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,65 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 107,10 US-Dollar, das waren 2,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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