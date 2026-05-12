Nach den Quartalszahlen geht es für Munich Re heute kräftig abwärts. Die Aktie verliert mehr als fünf Prozent und fällt entfernt sich damit deutlich von der 500 Euro-Marke. Erste Analystenstimmen zeigen: Der Gewinn des Rückversicherungsriesen überzeugt, doch vor allem zwei Punkte sorgen für Enttäuschung.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Munich-Re-Aktie verliert am Dienstag mehr als fünf Prozent • Operativ liefert Munich Re solide ab, Preise und Versicherungsumsatz enttäuschen aber • Erste Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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