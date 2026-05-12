Der KI-Chip-Markt wird von Tech-Schwergewichten wie Nvidia, Amazon oder Google dominiert. Der Börsengang von Chip-Produzent Cerebras könnte trotzdem Rekordsummen aufrufen - und zeigt, wo die KI-Industrie in Zukunft hinsteuert. Maschinelles Lernen, Computer Vision oder natürliche Sprachverarbeitung sind altgediente Forschungs- und Anwendungsfelder im Bereich KI. Richtig Fahrt nimmt die Branche im Mainstream aber erst seit ChatGPT auf. Sowohl was die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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