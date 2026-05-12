Die Allianz zahlt ihren Aktionären eine Rekorddividende von 17,10 Euro je Aktie und treibt gleichzeitig ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm voran. Trotz eines schwierigen Marktumfelds profitiert der Versicherungskonzern von starken Branchenergebnissen und einem operativen Rekordgewinn. Anleger blicken nun gespannt auf die kommenden Quartalszahlen, insbesondere mit Blick auf steigende Risiken im Kreditversicherungsgeschäft.Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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