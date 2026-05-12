EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Knaus Tabbert startet mit verbessertem Ergebnis ins Geschäftsjahr 2026



12.05.2026 / 14:27 CET/CEST

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Umsatz im ersten Quartal bei EUR 249,1 Mio.

Bereinigtes EBITDA steigt auf EUR 15,6 Mio.

Free Cashflow mehr als verdoppelt

Prognose für Gesamtjahr 2026 bestätigt Die Knaus Tabbert AG ist mit einer deutlich verbesserten Ergebnisentwicklung in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Trotz eines rückläufigen Umsatzes infolge geringerer Absatzzahlen und eines veränderten Produktmixes steigerte das Unternehmen seine operative Ertragskraft spürbar. Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal 2026 bei EUR 249,1 Mio. nach EUR 295,6 Mio. im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von 15,7 %. Der Absatz sank um 8,3 % auf 5.190 Einheiten. Während Reisemobile deutlich unter Vorjahr lagen, verzeichneten Camper Vans ein Absatzplus von 18,7 %. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf EUR 15,6 Mio. nach EUR 8,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 6,3 % nach 2,9 %. Das Nettoergebnis lag bei EUR 3,8 Mio. nach EUR -4,7 Mio. im Vorjahr. "Die Entwicklung im ersten Quartal zeigt positive Effekte unserer Maßnahmen zur Anpassung der Kostenbasis und zur Steigerung der Produktivität", sagt Radim Sevcik, CFO der Knaus Tabbert AG. "Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll. Wir richten unsere Strukturen daher konsequent auf ein normalisiertes Nachfrageumfeld aus." Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf EUR 30,5 Mio. nach EUR 14,6 Mio. im Vorjahr. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg auf EUR 32,6 Mio. Der Auftragsbestand lag zum 31. März 2026 bei EUR 363 Mio. und damit über dem Vorjahreswert von EUR 341 Mio. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt der Vorstand die Prognose. Erwartet werden weiterhin ein Konzernumsatz von rund EUR 950 Mio. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0 % bis 7,0 %.



Der gesamte Bericht ist auf der Website zu finden: Berichte & Präsentationen | Knaus Tabbert AG



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