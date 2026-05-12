San Jose - Der Online-Marktplatz Ebay lehnt das 55 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers Gamestop ab. Das habe der Chairman von eBay, Paul Pressler, in einem Brief an Gamestop geschrieben, berichtet die «New York Times». Der Übernahmeplan sei «weder glaubwürdig noch attraktiv». Gamestop hatte seinen Vorschlag, sich mit eBay - einem Unternehmen, das fast viermal so gross ist - zusammenzuschliessen, in der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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