EQS-News: Porsche Automobil Holding SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Porsche Automobil Holding SE
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|E-Mail:
|investorrelations@porsche-se.com
|Internet:
|https://www.porsche-se.com/
|ISIN:
|DE000PAH0038, DE000PAH0004
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2326256 12.05.2026 CET/CEST