Frankfurt - Der Lufthansa-Konzern baut sein europäisches Netz nach Süden aus. Das Unternehmen will bei seiner italienischen Beteiligung, der früheren Staats-Airline Ita, möglichst schnell die Mehrheit übernehmen. Entsprechende Optionen werde man in diesem Juni ziehen, kündigte Vorstandschef Carsten Spohr auf der Hauptversammlung des MDax -Konzerns in Frankfurt an. Der Lufthansa-Anteil wird damit von derzeit 41 Prozent auf 90 Prozent steigen. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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