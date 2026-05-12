Opfikon ZH / Freienbach SZ - Sunrise bietet seinen Geschäftskunden neu Künstliche Intelligenz (KI)-Lösungen von Phoenix Technologies (PHOENIQS) an. Damit hält sich der Telekomanbieter zugute, als einziger in der Schweiz durchgängig hierzulande entwickelte, gehostete und betriebene KI-Komponenten bereitzustellen. Sunrise wird in Kürze mit vier KI-Komponenten von PHOENIQS auf den Markt kommen. Wie das als Phoenix Technologies im Handelsregister eingetragene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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