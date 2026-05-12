Biel - Bei Swatch ist es erneut zum Showdown gekommen. Eine grosse Mehrheit der Inhaberaktionäre stellte sich an der Generalversammlung am Dienstag zwar hinter den aktivistischen Aktionär Steven Wood. Gegen die Hayek-Familie hatte er jedoch keine Chance. Wood scheiterte mit all seinen Anträgen. Er schaffte es also nicht in den Verwaltungsrat und brachte auch seine Statutenänderungen nicht durch. Er erzielte aber immerhin einen Teilerfolg: Bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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